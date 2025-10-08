Батраков - о переходе в европейский клуб: может, через полгода

"Амбиции попробовать себя в Европе есть. Все зависит от ситуации и клуба. Может, через полгода, может, через 2,5 года мне захочется и я перейду в другую команду. Не люблю загадывать. Как сложится, так сложится", - заявил футболист "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков сыграл 15 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи за московский "Локомотив". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 58 игр и отметился 40 результативными действиями (27 голов и 13 голевых передач).
В сборной России 20-летний футболист провел 7 игр и забил 2 мяча. Дебют игрока за национальную команду состоялся 15 ноября 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"