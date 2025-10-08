Умяров рассказал, говорил ли со Станковичем насчет невызова в сборную

«Говорил ли со Станковичем о невызовах в сборную? Нет. Ни разу. Думаю, что он, как уже опытный специалист, понимал, что мне просто нужно продолжать работать», — заявил Умяров «РБ Спорт».
Наиль Умяров впервые в своей карьере получил вызов в сборную России. В сезоне-2025/2026 хавбек провел 13 матчей и сделал 3 голевые передачи за московский «Спартак».
В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.
Фото: РФС