Ловчев: зачем "Спартак" взял Заболотного? Посадить на лавочку и продать когда-нибудь?

«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого-то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда-нибудь. Ну как «Спартак», претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным? Я всё время говорил, что это невозможная вещь. Это не игрок «Спартака» по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Напомним, что летом 2025 года Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Спартак». С тех пор он принял участие в 10 матчах, в которых сделал 3 результативные передач. В последних четырех турах РПЛ Заболотный вышел на поле лишь на две минуты в матче против ЦСКА.
Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего форварда составляет 700 тысяч евро.
Фото: ФК "Спартак"