"Можешь открываться куда хочешь". Вингер ЦСКА рассказал, с каким игроком всегда мечтал сыграть

"Всегда хотелось сыграть с Де Брейне. Ты можешь открываться куда хочешь, и он найдет тебя - сделает такую передачу, что тебе нужно будет просто ногу подставить", - цитирует Глебова "РИА Новости".
Напомним, этим летом полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне перешел в качестве свободного агента из "Манчестер Сити" в "Наполи", подписав контракт до 2027 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего хавбека неаполитанской команды 3 забитых мяча в 6 матчах итальянской Серии А и 2 результативные перадачи в 2 играх Лиги чемпионов.
Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, с кем бы он хотел сыграть.
Фото: ПФК ЦСКА