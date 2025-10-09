Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Можешь открываться куда хочешь". Вингер ЦСКА рассказал, с каким игроком всегда мечтал сыграть

Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, с кем бы он хотел сыграть.
Фото: ПФК ЦСКА
"Всегда хотелось сыграть с Де Брейне. Ты можешь открываться куда хочешь, и он найдет тебя - сделает такую передачу, что тебе нужно будет просто ногу подставить", - цитирует Глебова "РИА Новости".

Напомним, этим летом полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне перешел в качестве свободного агента из "Манчестер Сити" в "Наполи", подписав контракт до 2027 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего хавбека неаполитанской команды 3 забитых мяча в 6 матчах итальянской Серии А и 2 результативные перадачи в 2 играх Лиги чемпионов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится