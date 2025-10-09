Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Ташуев рассказал, какую команду он хотел бы возглавить

Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев сформулировал требования к будущему клубу.
Фото: ФК "Факел"
"Слагаемых успеха тренера в клубе очень много. Главное, чтобы идея игры клуба совпадала с позицией тренера. Если стиль футбола совпадает, то и работать будет легче. Нужно гнуть свою линию, выстраивать команду, подбирать игроков, клубу необходимо будет подождать. Хочется взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе", - сказал специалист в интервью "СЭ".

Последней командой 66-летнего тренера был грозненский "Ахмат", Сергей Ташуев возглавлял его в сезоне-2024/2025. Под его руководством грозненцы провели 31 матч, одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. По итогам чемпионата России в прошлом сезоне клуб находился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков, и попал в стыковые матчи.

За всю тренерскую карьеру Сергей Ташуев провел 507 матчей, одержал 235 побед и потерпел 166 поражений.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится