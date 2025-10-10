"Да, они неофициальные, но для нас они официальные. И для футболистов особенно. И этот момент очень важен. Нас могут вернуть в любой момент, мы сами не знаем, когда это случится. Вот завтра вернут нас, и мы должны быть готовы, а не ждать спокойно и потом заново готовиться. Футболисты это всё прекрасно понимают", - сказал Онопко в интервью "Советскому спорту".
Сегодня, 10 октября сборная России примет в Волгограде сборную Ирана. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. Последний матч между сборными проходил в Тегеране в марте 2023 года. Тогда встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Напомним, что российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года по решению ФИФА.
Тренер сборной России - о товарищеских матчах: для нас они официальные
Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС