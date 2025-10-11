Клеман отказался возглавить "Спартак"

"Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, "Спартак" предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты", - сказал Лаге в интервью "Чемпионату".
Клеман в период с 2022 по 2023 год возглавлял "Монако", где играет российский экс-футболист ЦСКА Александр Головин. С 2024 года бельгиец тренировал "Рейнджерс". Зимой 2025 года он покинул шотландский клуб.
Напомним, что на данный момент Деян Станкович возглавляет московский "Спартак". Он работает в клубе с мая 2024 года. После 11 сыгранных туров подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков.
Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер "Монако" Филипп Клеман может возглавить московский "Спартак".
