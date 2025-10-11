Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Клеман отказался возглавить "Спартак"

Бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер "Монако" Филипп Клеман может возглавить московский "Спартак".
Фото: Global Look Press
"Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, "Спартак" предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты", - сказал Лаге в интервью "Чемпионату".

Клеман в период с 2022 по 2023 год возглавлял "Монако", где играет российский экс-футболист ЦСКА Александр Головин. С 2024 года бельгиец тренировал "Рейнджерс". Зимой 2025 года он покинул шотландский клуб.

Напомним, что на данный момент Деян Станкович возглавляет московский "Спартак". Он работает в клубе с мая 2024 года. После 11 сыгранных туров подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится