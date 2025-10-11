Алексей Миранчук объяснил, что подарило ему яркие эмоции в игре с Ираном

"Иран - хороший соперник, впереди нас ждёт Боливия, тоже очень хорошая команда. От того, что удалось сыграть с братом, испытал самые-самые лучшие эмоции", - приводит слова Миранчука "РИА Новости Спорт".
Вчера, 10 октября сборная России обыграла Иран со счётом 2:1. Алексей Миранчук вышел на замену на 67-й минуте игры. Антон Миранчук отыграл полностью весь матч, а также отметился голевой передачей на нападающего Дмитрия Воробьёва. Ещё один мяч в составе россиян забил полузащитник Алексей Батраков.
Следующую встречу подопечные Валерия Карпина проведут в Москве на стадионе "ВТБ Арена" против Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.
