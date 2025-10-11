Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Алексей Миранчук объяснил, что подарило ему яркие эмоции в игре с Ираном

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями после победы над Ираном (2:1).
Фото: официальный сайт РФС
"Иран - хороший соперник, впереди нас ждёт Боливия, тоже очень хорошая команда. От того, что удалось сыграть с братом, испытал самые-самые лучшие эмоции", - приводит слова Миранчука "РИА Новости Спорт".

Вчера, 10 октября сборная России обыграла Иран со счётом 2:1. Алексей Миранчук вышел на замену на 67-й минуте игры. Антон Миранчук отыграл полностью весь матч, а также отметился голевой передачей на нападающего Дмитрия Воробьёва. Ещё один мяч в составе россиян забил полузащитник Алексей Батраков.

Следующую встречу подопечные Валерия Карпина проведут в Москве на стадионе "ВТБ Арена" против Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.

