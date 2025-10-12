Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Агент нападающего "Сент-Этьена" высказался о возможном переходе футболиста в российский клуб

Футбольный агент Зухайр Эссикаль, представляющий интересы нападающего "Сент-Этьена" Люка Стасена, высказался о возможном переходе футболиста в российский клуб.
Фото: Лига 1
— Появилась информация, что ЦСКА следит за Стассеном. Возможен ли его переезд в Россию в ближайшее время?

— Нет, это не тот вариант продолжения карьеры, который мы рассматриваем, - приводит слова агента "Матч ТВ".

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что нападающий французского "Сент-Этьена" Люка Стасен интересен ЦСКА.

В текущем сезоне Люка Стасен вышел на поле в 8 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бельгийца в 18 миллионов евро, контракт нападающего с французским клубом рассчитан до июня 2028 года.

После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ с 24 набранными очками в своем активе.

