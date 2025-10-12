Агент нападающего "Сент-Этьена" высказался о возможном переходе футболиста в российский клуб

— Появилась информация, что ЦСКА следит за Стассеном. Возможен ли его переезд в Россию в ближайшее время?
— Нет, это не тот вариант продолжения карьеры, который мы рассматриваем, - приводит слова агента "Матч ТВ".
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что нападающий французского "Сент-Этьена" Люка Стасен интересен ЦСКА.
В текущем сезоне Люка Стасен вышел на поле в 8 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бельгийца в 18 миллионов евро, контракт нападающего с французским клубом рассчитан до июня 2028 года.
После 11 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ с 24 набранными очками в своем активе.
