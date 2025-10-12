Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Митрофанов: если Гафин не восстановится в "Динамо", то покинет исполком РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Дмитрий Гафин в ближайшее время может покинуть исполком РФС.
Фото: ФК "Динамо"
"В соответствии с уставом РФС, если член исполкома теряет правовую связь с организацией, которая его выдвинула, на ближайшей конференции он перестает быть членом исполкома. Либо ранее, если он напишет заявление. Пока я это заявление не видел. На ближайшей конференции, если он не восстановится в "Динамо", шансов остаться членом исполкома у него нет", - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского "Динамо" - функционер работал в клубе с 2019 года и входил в исполком РФС. Его место в столичном клубе занял Александр Ивлев.

После 11 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат", который располагается на 9 строчке в таблице с 15 баллами в своем активе.

