"В соответствии с уставом РФС, если член исполкома теряет правовую связь с организацией, которая его выдвинула, на ближайшей конференции он перестает быть членом исполкома. Либо ранее, если он напишет заявление. Пока я это заявление не видел. На ближайшей конференции, если он не восстановится в "Динамо", шансов остаться членом исполкома у него нет", - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".
Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского "Динамо" - функционер работал в клубе с 2019 года и входил в исполком РФС. Его место в столичном клубе занял Александр Ивлев.
После 11 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат", который располагается на 9 строчке в таблице с 15 баллами в своем активе.
Митрофанов: если Гафин не восстановится в "Динамо", то покинет исполком РФС
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Дмитрий Гафин в ближайшее время может покинуть исполком РФС.
Фото: ФК "Динамо"