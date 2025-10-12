Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Футболист "Спартака" может пропустить матч с "Ростовом" из-за травмы

Защитник московского "Спартака" может пропустить матч 12 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов может пропустить матч 12 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" из-за травмы, полученной во встрече с ЦСКА.

В текущем сезоне Руслан Литвинов провел за красно-белых во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.

После 11 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 12 туре РПЛ красно-белые сыграют на домашнем стадионе с "Ростовом".

Источник: Metaratings.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится