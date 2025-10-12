Футболист "Спартака" может пропустить матч с "Ростовом" из-за травмы

По информации источника, защитник московского "Спартака" Руслан Литвинов может пропустить матч 12 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" из-за травмы, полученной во встрече с ЦСКА.
В текущем сезоне Руслан Литвинов провел за красно-белых во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
После 11 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. В 12 туре РПЛ красно-белые сыграют на домашнем стадионе с "Ростовом".
Источник: Metaratings.