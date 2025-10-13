Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Гусев - о совмещении Карпина: не вижу угроз ни для сборной, ни для "Динамо". Глупость

Известный комментатор Виктор Гусев высказался о совмещении Валерием Карпиным работы в "Динамо" и в сборной России.
Фото: сборная России
"В данной ситуации я не вижу каких-то угроз ни для сборной, ни для "Динамо". Не могу сказать, что нынешнее место команды связано с тем, что Карпин работает еще и в сборной. Это глупость", - цитирует Гусева "Евро-Футбол.Ру".

Московское "Динамо" набрало 15 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 11 прошедших турах подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы и трижды сыграли вничью. От первой строчки бело-голубые отстают на данный момент на 9 баллов.

В 12-м туре чемпионата "Динамо" примет у себя дома грозненский "Ахмат". Игра состоится на "ВТБ Арене" в воскресенье, 19 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится