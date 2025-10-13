Гусев - о совмещении Карпина: не вижу угроз ни для сборной, ни для "Динамо". Глупость

"В данной ситуации я не вижу каких-то угроз ни для сборной, ни для "Динамо". Не могу сказать, что нынешнее место команды связано с тем, что Карпин работает еще и в сборной. Это глупость", - цитирует Гусева "Евро-Футбол.Ру".
Московское "Динамо" набрало 15 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 11 прошедших турах подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы и трижды сыграли вничью. От первой строчки бело-голубые отстают на данный момент на 9 баллов.
В 12-м туре чемпионата "Динамо" примет у себя дома грозненский "Ахмат". Игра состоится на "ВТБ Арене" в воскресенье, 19 октября.
Известный комментатор Виктор Гусев высказался о совмещении Валерием Карпиным работы в "Динамо" и в сборной России.
Фото: сборная России