Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Божович: я готов вернуться. У меня о России только хорошие воспоминания

Сербский тренер Миодраг Божович, тренировавший клубы РПЛ, не исключил возможность возвращения в Россию.
Фото: Getty Images
"Пока нет ничего такого, что бы меня заинтересовало. От нескольких предложений я отказался сам. Жду чего-то серьезного. Я готов вернуться. У меня о России только хорошие воспоминания", – приводит слова Божовича "Чемпионат".

В России Божович был главным тренером ряда команд РПЛ в период с 2008 до 2022 гг. Он работал в московских "Динамо" и "Локомотиве", "Ростове", пермском "Амкаре", самарских "Крыльях Советов", а также тульском "Арсенале". Под руководством черногорского специалиста "Ростов" выиграл Кубок России в сезоне-2013/14. В 2008 году вместе с Божовичем "Амкар" вышел в финал Кубка страны.

Последней командой из России, где успел поработать Божович, стал тульский "Арсенал" в 2022 году.

