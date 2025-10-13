Божович: я готов вернуться. У меня о России только хорошие воспоминания

"Пока нет ничего такого, что бы меня заинтересовало. От нескольких предложений я отказался сам. Жду чего-то серьезного. Я готов вернуться. У меня о России только хорошие воспоминания", – приводит слова Божовича "Чемпионат".
В России Божович был главным тренером ряда команд РПЛ в период с 2008 до 2022 гг. Он работал в московских "Динамо" и "Локомотиве", "Ростове", пермском "Амкаре", самарских "Крыльях Советов", а также тульском "Арсенале". Под руководством черногорского специалиста "Ростов" выиграл Кубок России в сезоне-2013/14. В 2008 году вместе с Божовичем "Амкар" вышел в финал Кубка страны.
Последней командой из России, где успел поработать Божович, стал тульский "Арсенал" в 2022 году.
Сербский тренер Миодраг Божович, тренировавший клубы РПЛ, не исключил возможность возвращения в Россию.
Фото: Getty Images