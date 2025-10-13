"Идеальная карьера? Да, готов всю карьеру в ЦСКА провести. Но, честно, не знаю. Живу сегодняшним днем. Проведу всю карьеру в ЦСКА, буду рад. Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь, порадуюсь", - цитирует Кисляка Sport24.
Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 6 результативных передач. На счету полузащитника 5 матчей в составе сборной России и забил 1 гол.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 16 миллионов евро, контракт футболиста с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года.
Кисляк: готов провести всю карьеру в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о планах на карьеру.
Фото: ПФК ЦСКА