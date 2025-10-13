Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Кисляк: готов провести всю карьеру в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о планах на карьеру.
Фото: ПФК ЦСКА
"Идеальная карьера? Да, готов всю карьеру в ЦСКА провести. Но, честно, не знаю. Живу сегодняшним днем. Проведу всю карьеру в ЦСКА, буду рад. Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь, порадуюсь", - цитирует Кисляка Sport24.

Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 6 результативных передач. На счету полузащитника 5 матчей в составе сборной России и забил 1 гол.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 16 миллионов евро, контракт футболиста с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится