Семак оценил уровень российских футбольных тренеров

"Хочу сказать добрые и хорошие слова в пользу тренерского состава наших российских специалистов. В РПЛ и ФНЛ очень много очень интересных специалистов, которые умеют прекрасно работать", - сказал Семак "Чемпионату".
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с конца сезона-2017/2018. Вместе с клубом тренер завоевал 6 чемпионств России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России.
В текущем сезоне под руководством Семака "Зенит" провел 16 матчей, одержал 10 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в российских дивизионах работает много квалифицированных и интересных тренеров.
Фото: ФК "Зенит"