Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Семак оценил уровень российских футбольных тренеров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в российских дивизионах работает много квалифицированных и интересных тренеров.
Фото: ФК "Зенит"
"Хочу сказать добрые и хорошие слова в пользу тренерского состава наших российских специалистов. В РПЛ и ФНЛ очень много очень интересных специалистов, которые умеют прекрасно работать", - сказал Семак "Чемпионату".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с конца сезона-2017/2018. Вместе с клубом тренер завоевал 6 чемпионств России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России.

В текущем сезоне под руководством Семака "Зенит" провел 16 матчей, одержал 10 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

