Пименов оценил сборную Боливии перед матчем с Россией

"Прежде всего, конечно, жду от этого матча победы сборной России. Соперник хороший, молодая сборная. Сборная Боливии сильна индивидуальными действиями футболистов, техничные игроки там, тем не менее командной игры как таковой у них нет", - сказал Пименов "Матч ТВ".
Сборная России проведет матч против команды Боливии 14 октября в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
10 октября Россия провела игру против сборной Ирана в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами за команду России отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал игру команды Боливии.
Фото: РФС