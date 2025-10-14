Мостовой - о тренерской конференции: там даже Мусаев выступал? Он же в футбол не играл! Как он может выступать?

"Первый раз слышу, что сегодня проводилась общероссийская тренерская конференция. Странно, что меня не позвали. Там даже Мусаев выступал? Он же в футбол не играл! Как он может выступать?
С одной стороны, ничего удивительного нет [что меня не позвали], ведь я уже 20 лет как закончил карьеру. А с другой стороны, я получил тренерскую лицензию. Могли бы и пригласить", - сказал Мостовой Sport24.
Сегодня в Москве состоялась общероссийская тренерская конференция. Приглашенными участниками были Олег Романцев, Мурад Мусаев, Юрий Семин, Станислав Черчесов и многие другие.
В начале марта 2025 года Александр Мостовой заявил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Также он рассказал, что намерен работать только в клубах из РПЛ.
В составе московского "Спартака" футболист стал двукратным чемпионом Советского Союза. В составе сборной России игрок провел 50 матчей и забил 10 голов.
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил, что удивлён отсутствием приглашения на общероссийскую тренерскую конференцию в Москве.
