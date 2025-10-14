Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Мостовой - о тренерской конференции: там даже Мусаев выступал? Он же в футбол не играл! Как он может выступать?

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил, что удивлён отсутствием приглашения на общероссийскую тренерскую конференцию в Москве.
Фото: "Чемпионат"
"Первый раз слышу, что сегодня проводилась общероссийская тренерская конференция. Странно, что меня не позвали. Там даже Мусаев выступал? Он же в футбол не играл! Как он может выступать?

С одной стороны, ничего удивительного нет [что меня не позвали], ведь я уже 20 лет как закончил карьеру. А с другой стороны, я получил тренерскую лицензию. Могли бы и пригласить", - сказал Мостовой Sport24.

Сегодня в Москве состоялась общероссийская тренерская конференция. Приглашенными участниками были Олег Романцев, Мурад Мусаев, Юрий Семин, Станислав Черчесов и многие другие.

В начале марта 2025 года Александр Мостовой заявил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Также он рассказал, что намерен работать только в клубах из РПЛ.

В составе московского "Спартака" футболист стал двукратным чемпионом Советского Союза. В составе сборной России игрок провел 50 матчей и забил 10 голов.

