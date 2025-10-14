Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Талалаев - о сравнении с Моуринью: ничего общего с Жозе у меня нет

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал высказывание нападающего команды Чиносо Оффора о сравнении с Жозе Моуринью.
Фото: ФК "Балтика"
"Оффор сравнил меня с Моуринью? Я люблю комментировать не слова, а поступки. Когда Оффор станет лучшим бомбардиром РПЛ, тогда начну прислушиваться к его словам. Пока ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? А у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу. Когда будут трофеи, тогда и будем сравнивать", - сказал Талалаев в интервью Sport24.

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.

Чинонсо Оффор выступает за "Балтику" с лета 2025 года. Действующее контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нигерийского форварда составляет 1 миллион евро.

После 11 сыгранных туров подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 очков.

