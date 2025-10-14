"Оффор сравнил меня с Моуринью? Я люблю комментировать не слова, а поступки. Когда Оффор станет лучшим бомбардиром РПЛ, тогда начну прислушиваться к его словам. Пока ничего общего с Жозе у меня нет. Сколько у него трофеев? А у меня пока только два золотых мяча за Первую лигу. Когда будут трофеи, тогда и будем сравнивать", - сказал Талалаев в интервью Sport24.
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под руководством российского специалиста калининградцы стали чемпионами Первой лиги в прошлом сезоне.
Чинонсо Оффор выступает за "Балтику" с лета 2025 года. Действующее контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нигерийского форварда составляет 1 миллион евро.
После 11 сыгранных туров подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 очков.
Талалаев - о сравнении с Моуринью: ничего общего с Жозе у меня нет
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал высказывание нападающего команды Чиносо Оффора о сравнении с Жозе Моуринью.
Фото: ФК "Балтика"