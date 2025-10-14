Черчесов: в "Ахмате" стараемся говорить на русском

"Естественно, ребята не глупые, но любому человеку надо дать время. Я всё говорю на русском, где нужно - общаюсь на английском один на один. Но в основном стараемся говорить на русском, чтобы все понимали, хотя это непросто. Венгерский, например, очень сложный, у меня таланта не хватает его выучить", - сказал Черчесов в интервью "Советскому спорту".
Станислав Черчесов пришёл в "Ахмат" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. Последним местом работы российского специалиста была сборная Казахстана. Также он возглавлял "Легию", "Ференцварош" и ряд других российских клубов.
После 11 сыгранных туров грозненцы занимают девятое место в чемпионате России, имея в своём активе 15 очков. Под руководством Станислава Черчесова "Ахмат" одержал четыре победы, сыграл три ничьи и потерпел одно поражение.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, требует ли он от легионеров знать русский язык.
Фото: ФК "Ахмат"