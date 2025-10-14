Агкацев - о Боливии: это самая сильная команда, против которой я играл в сборной

"Интересная игра, я рад сыграть за сборную. Не сказал бы, что Боливия была слабая. Это самая сильная команда, против которой я играл в сборной", - передает слова Агкацева "Матч ТВ".
Во вторник, 14 октября, состоялась товарищеская игра между сборными России и Боливии. Поединок проходил в Москве на "ВТБ Арене" и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0. Вратарь Станислав Агкацев отыграл полный матч.
Напомним, в первой встрече в рамках октябрьского сбора россияне обыграли сборную Ирана (2:1). Ворота национальной команды в том матче защищал Матвей Сафонов.
Вратарь сборной России Станислав Агкацев высоко оценил игру национальной команды Боливии.
