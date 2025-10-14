Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Португалия
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
БолгарияЗавершен
Латвия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Ирландия
1 - 0 1 0
АрменияЗавершен
Италия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Андорра
1 - 3 1 3
СербияЗавершен
Турция
4 - 1 4 1
ГрузияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая ЗеландияЗавершен
Россия
3 - 0 3 0
БоливияЗавершен

Агкацев - о Боливии: это самая сильная команда, против которой я играл в сборной

Вратарь сборной России Станислав Агкацев высоко оценил игру национальной команды Боливии.
Фото: сборная России
"Интересная игра, я рад сыграть за сборную. Не сказал бы, что Боливия была слабая. Это самая сильная команда, против которой я играл в сборной", - передает слова Агкацева "Матч ТВ".

Во вторник, 14 октября, состоялась товарищеская игра между сборными России и Боливии. Поединок проходил в Москве на "ВТБ Арене" и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0. Вратарь Станислав Агкацев отыграл полный матч.

Напомним, в первой встрече в рамках октябрьского сбора россияне обыграли сборную Ирана (2:1). Ворота национальной команды в том матче защищал Матвей Сафонов.

