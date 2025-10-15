Полузащитник "Спартака" Умяров подвел итоги дебютного вызова в сборную России

"Понятное дело, хочется выходить в стартовом составе сборной России. Одно дело — желание, а другое — то, что имеем. Даже те 30 минут, которые выделяются, хотелось провести на максимальном уровне. На прошедшем сборе как минимум познакомился с тренерским штабом, требованиями и командой. Дальше будет видно", - цитирует Умярова "Чемпионат".
В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1, а также с разгромным счетом выиграла у Боливии в товарищеской встрече - 3:0. Наиль Умяров дебютировал в составе сборной России в матче с Ираном, проведя на поле 23 минуты, а также вышел на поле на 26 минут в матче с Боливией.
В текущем сезоне Наиль Умяров вышел на поле в 13 встречах за московский "Спартак" во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Фото: РФС