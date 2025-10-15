Матчи Скрыть

"Челябинск" победил "Родину" в серии пенальти в Кубке России

В матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России "Челябинск" обыграл московскую "Родину" в серии пенальти со счётом 0:0 (5:4).
Фото: ФК "Челябинск"
В основное время команды не смогли открыть счёт. В серии пенальти сильнее оказались футболисты челябинской команды.

В следующем раунде "Челябинск" встретится с победителем пары "Чайка" - "КАМАЗ".

Кубок России

Путь регионов. Раунд 5

"Родина": Айдаров, Крижан, Кузьмичёв, Сокол, Гогличидзе, Егорычев (Омаров, 60), Мусаев, Ушатов (Концевой, 81), Гуйе (Корян, 81), Гордюшенко, Максименко (Тимошенко, 70).

"Челябинск": Тусеев, Жиров, Гудков, Гатин (Гапечкин, 79), Кочиев, Самойлов (Кертанов, 88), Левин (Комиссаров, 64), Емельянов, Носов (Жамалетдинов, 64), Гаджимурадов, Урванцев.

Предупреждения: Гуйе, 42, Кочиев, 52, Волков, 82, Самойлов, 86.

