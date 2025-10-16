Семак - об увольнении: в любой день руководство может расторгнуть соглашение

"Иммунитета никогда быть не может, потому что главный тренер - человек наёмный. И в любой день, независимо от результата, руководство может принять решение расторгнуть соглашение. Это нормальная история, в этом ничего нет. Что касается критики, то с первого дня работы в "Зените", с первого же поражения было то же самое - ничего не изменилось. Но есть и сотни тысяч, которые поддерживают", - сказал Семак в интервью "РБ Спорт".
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали РПЛ, дважды завоевывали Кубок России и пять раз становились обладателями Суперкубка страны. В прошедшем сезоне петербуржцы заняли второе место, уступив одно очко "Краснодару".
После 11 сыгранных туров чемпионата России "Зенит" набрал 20 очков и располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.
Следующий матч команда Семака проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.
Фото: ФК "Зенит"