Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
17:30
ВелесНе начат
Факел
17:30
УралНе начат
Черноморец
20:00
Кубань-ХолдингНе начат

Семак - об увольнении: в любой день руководство может расторгнуть соглашение

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал, как относится к критике после неудачных матчей команды
Фото: ФК "Зенит"
"Иммунитета никогда быть не может, потому что главный тренер - человек наёмный. И в любой день, независимо от результата, руководство может принять решение расторгнуть соглашение. Это нормальная история, в этом ничего нет. Что касается критики, то с первого дня работы в "Зените", с первого же поражения было то же самое - ничего не изменилось. Но есть и сотни тысяч, которые поддерживают", - сказал Семак в интервью "РБ Спорт".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали РПЛ, дважды завоевывали Кубок России и пять раз становились обладателями Суперкубка страны. В прошедшем сезоне петербуржцы заняли второе место, уступив одно очко "Краснодару".

После 11 сыгранных туров чемпионата России "Зенит" набрал 20 очков и располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.

Следующий матч команда Семака проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится