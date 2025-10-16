Семак - о судействе: важно, чтобы комментарии по спорным эпизодам были оперативными

"Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. И главное, чтобы это было сказано тем, человеком, который отвечает за судейство, чтобы потом можно было сослаться на него и, когда аналогичное действие будет оценено иначе, признать ошибку. Ошибаются все, но нужно понимать, где ошибка, а где не ошибка. И как нужно трактовать эпизоды. Сейчас много вопросов", - сказал Семак в интервью "РБ Спорт".
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с2018 года. Под его руководством команда провела 311 матчей, выиграла 194 игры, 59 раз сыграла вничью и потерпела 58 поражений. Российский специалист приводил сине-бело-голубых к шести победам в чемпионате России, два раза выигрывал Кубок России и пять раз становился обладателем Суперкубка России.
В текущем сезоне после 11 сыгранных туров "Зенит" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Сочи" - встреча состоится в воскресенье, 19 октября, в 14:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Зенит"