- Текущий лимит - это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, - сказал Семак Sport24.
В текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, который запрещает регистрировать на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивает одновременное использование игроков из других стран на поле восемью футболистами.
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Семак назвал оптимальный вариант лимита на легионеров в РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"