Кубок России

Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Кубань-ХолдингЗавершен

Семак назвал оптимальный вариант лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Текущий лимит - это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, - сказал Семак Sport24.

В текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, который запрещает регистрировать на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивает одновременное использование игроков из других стран на поле восемью футболистами.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

