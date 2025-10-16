Агент Сантоса рассказал, почему бразильцы едут в РПЛ

- Зарплата очень хороша на российском рынке, бонусы также весьма привлекательны. В сезоне есть два отпуска, а бонусы существенно отличаются от игры к игре, это оказывается весьма привлекательным для спортсменов, - сказал Дантас изданию Trivela.
Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре прошлого года, что позволило ему перестать считаться легионером в чемпионате Российской Премьер-Лиги.
В сентябре текущего года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии, из-за чего теперь снова считается легионером в РПЛ.
Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего бразильский защитник принял участие в 230 играх за сине-бело-голубых, забив 9 голов и отдав 34 голевых передачи.
