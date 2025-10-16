Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
3 - 0 3 0
ВелесЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Кубань-ХолдингЗавершен

Агент Сантоса рассказал, почему бразильцы едут в РПЛ

Агент защитника "Зенита" Дугласа Сантоса Роберто Дантас объяснил, почему большое количество бразильских футболистов переходит в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Зарплата очень хороша на российском рынке, бонусы также весьма привлекательны. В сезоне есть два отпуска, а бонусы существенно отличаются от игры к игре, это оказывается весьма привлекательным для спортсменов, - сказал Дантас изданию Trivela.

Дуглас Сантос получил российский паспорт в октябре прошлого года, что позволило ему перестать считаться легионером в чемпионате Российской Премьер-Лиги.

В сентябре текущего года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии, из-за чего теперь снова считается легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего бразильский защитник принял участие в 230 играх за сине-бело-голубых, забив 9 голов и отдав 34 голевых передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится