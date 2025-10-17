Семак: "Зенит" критикуют, потому что мы выигрываем

"Зенит" упрекают больше всех, когда говорят о лимите? А почему, как вы думаете? Раньше также критиковали "Спартак". Сейчас критикуют "Зенит". Потому что мы выигрываем. Это команда, где играют дорогие футболисты. Клуб, который выигрывает", - цитирует Семака "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам чемпионата России позволяется иметь в заявке 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не более 8 легионеров одновременно. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле".
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, до сезона-2024/2025 петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
