Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

Защитник ЦСКА высказался о предстоящем матче с "Локомотивом"

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
"Задача ЦСКА на матч с "Локомотивом" простая — это выходить и побеждать. Мы задрали планку и, конечно, нам хочется дальше продолжать выигрывать и показывать хороший футбол", - цитирует Кругового "РБ Спорт".

Завтра, 18 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.

После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на второй строчке с 23 баллами в своем активе.

