Защитник ЦСКА высказался о предстоящем матче с "Локомотивом"

"Задача ЦСКА на матч с "Локомотивом" простая — это выходить и побеждать. Мы задрали планку и, конечно, нам хочется дальше продолжать выигрывать и показывать хороший футбол", - цитирует Кругового "РБ Спорт".
Завтра, 18 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.
После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на второй строчке с 23 баллами в своем активе.
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче с "Локомотивом".
