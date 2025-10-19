Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 0 1 0
Ювентус2 тайм
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Барко прокомментировал возможную отставку Станковича

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко прокомментировал возможный уход главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Как в команде реагируют на слухи, что Станковича могут уволить из "Спартака"? Мы концентрируемся только на подготовке к следующему матчу. Всегда думаем только об этом и не обращаем внимание ни на что другое", - сказал Барко "Матч ТВ".

Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне под руководством сербского специалиста команда провела 17 матчей, одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Следующий матч "Спартака" пройдет 21 октября против "Динамо" (Махачкала) в рамках Кубка России.

