Барко прокомментировал возможную отставку Станковича

"Как в команде реагируют на слухи, что Станковича могут уволить из "Спартака"? Мы концентрируемся только на подготовке к следующему матчу. Всегда думаем только об этом и не обращаем внимание ни на что другое", - сказал Барко "Матч ТВ".
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне под руководством сербского специалиста команда провела 17 матчей, одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
На данный момент красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Следующий матч "Спартака" пройдет 21 октября против "Динамо" (Махачкала) в рамках Кубка России.
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко прокомментировал возможный уход главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"