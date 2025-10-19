- Луис Гарсия — опытный тренер. Добивался успеха с разными командами. Хорошо управляет раздевалкой. Для "Спартака" это большой тренер. Он может добиться успеха в России, - сказал Кастро "Чемпионату".
Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
В Испании отреагировали на возможное назначение Гарсии главным тренером "Спартака"
Редактор спортивного издания Испании Marca Хуан Кастро поделился мнением о потенциальном назначении испанского тренера Луиса Гарсии в московский "Спартак".
Фото: Getty Images