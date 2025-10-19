Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм

Карпин объяснил, почему Лунёва нет в заявке на игру с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал, почему вратарь команды Андрей Лунёв отсутствует в заявке на матч с "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Лунёв находится не в заявке, поэтому выходит Курбан Расулов. У Лунёва есть хроническое повреждение, периодически вылезает. Возможно, будет готов к следующей игре", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Матч между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом" начнётся сегодня, 19 октября в 19:30 по московскому времени.

В этом сезоне Андрей Лунёв провёл восемь матче за бело-голубых и отыграл одну встречу "на ноль". Для Курбана Расулова встреча с грозненцами станет дебютным матчем в чемпионате России. Ранее 19-летний голкипер принял участие в трёх кубковых встречах и во всех оставил ворота "сухими".

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 очками, а подопечные Станислава Черчесова с таким же количеством баллов располагаются на одну позицию ниже.

