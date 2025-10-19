Карпин объяснил, почему Лунёва нет в заявке на игру с "Ахматом"

"Лунёв находится не в заявке, поэтому выходит Курбан Расулов. У Лунёва есть хроническое повреждение, периодически вылезает. Возможно, будет готов к следующей игре", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".
Матч между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом" начнётся сегодня, 19 октября в 19:30 по московскому времени.
В этом сезоне Андрей Лунёв провёл восемь матче за бело-голубых и отыграл одну встречу "на ноль". Для Курбана Расулова встреча с грозненцами станет дебютным матчем в чемпионате России. Ранее 19-летний голкипер принял участие в трёх кубковых встречах и во всех оставил ворота "сухими".
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 очками, а подопечные Станислава Черчесова с таким же количеством баллов располагаются на одну позицию ниже.
Фото: ФК "Динамо" Москва