Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Нападающий "Балтики": хотел бы попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона

Форвард "Балтики" Брайан Хиль прокомментировал свою результативность в нынешнем чемпионате.
Фото: ФК "Балтика"
"Конечно, всегда хочется быть в топе.. Если бог даст попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, было бы неплохо. А может, и в двойку или на первое место, только бог это знает", - сказал Хиль в интервью "Чемпионату".

На данный момент нападающий "Балтики" Брайан Хиль делит третьем место в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги с Дмитрием Воробьёвым из "Локомотива". На их счету по семь забитых мячей.

Напомним, что в воскресенье, 19 октября "Балтика" на выезде обыграла "Рубин" со счётом 3:0. Голами в составе калининградцев отметились Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев.

После 12 сыгранных туров подопечные Андрея Талалаев занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. "Балтика" отстаёт на три балла от лидирующего "Локомотива".

