Нападающий "Балтики": хотел бы попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона

"Конечно, всегда хочется быть в топе.. Если бог даст попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, было бы неплохо. А может, и в двойку или на первое место, только бог это знает", - сказал Хиль в интервью "Чемпионату".
На данный момент нападающий "Балтики" Брайан Хиль делит третьем место в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги с Дмитрием Воробьёвым из "Локомотива". На их счету по семь забитых мячей.
Напомним, что в воскресенье, 19 октября "Балтика" на выезде обыграла "Рубин" со счётом 3:0. Голами в составе калининградцев отметились Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиян Бевеев.
После 12 сыгранных туров подопечные Андрея Талалаев занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. "Балтика" отстаёт на три балла от лидирующего "Локомотива".
Форвард "Балтики" Брайан Хиль прокомментировал свою результативность в нынешнем чемпионате.
Фото: ФК "Балтика"