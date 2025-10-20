- Батраков заиграет в любом чемпионате. Это невероятный талант, самый перспективный российский футболист за долгие годы. Но торопиться не стоит, надо, чтобы был хороший клуб и хорошие условия, - сказала Смородская "РБ Спорт".
На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.
Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.
Смородская: Батраков заиграет в любом чемпионате
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила перспективы полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"