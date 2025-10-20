Матчи Скрыть

Первая лига

Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

Вест Хэм
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Кремонезе
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Смородская: Батраков заиграет в любом чемпионате

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила перспективы полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Батраков заиграет в любом чемпионате. Это невероятный талант, самый перспективный российский футболист за долгие годы. Но торопиться не стоит, надо, чтобы был хороший клуб и хорошие условия, - сказала Смородская "РБ Спорт".

На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.

Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

