Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Вест Хэм
0 - 0 0 0
Брентфорд1 тайм

Алавес
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Кремонезе
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Хиль: попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона было бы неплохо

Нападающий "Балтики" Брайан Хиль высказался о личных амбициях по результативности на нынешний сезон РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
- Всегда хочется быть в топе. В голове я об этом думаю. Если бог даст попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, было бы неплохо, - сказал Хиль "Чемпионату".

Брайан Хиль выступает за "Балтику" с 2025 года. В текущем сезоне сальвадорский нападающий принял участие в 12 матчах РПЛ, в которых забил 7 голов.

На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 23 очками.

