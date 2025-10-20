Хиль: попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона было бы неплохо

- Всегда хочется быть в топе. В голове я об этом думаю. Если бог даст попасть в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона, было бы неплохо, - сказал Хиль "Чемпионату".
Брайан Хиль выступает за "Балтику" с 2025 года. В текущем сезоне сальвадорский нападающий принял участие в 12 матчах РПЛ, в которых забил 7 голов.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 23 очками.
Нападающий "Балтики" Брайан Хиль высказался о личных амбициях по результативности на нынешний сезон РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"