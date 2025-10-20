Агент Баринова опроверг информацию об интересе к игроку со стороны клубов МЛС

- На нас никто из МЛС точно не выходил. Так что мы такой информацией не обладаем, - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Баринов может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.
Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клубов МЛС.
Фото: "Чемпионат"