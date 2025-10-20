Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен

Агент Баринова опроверг информацию об интересе к игроку со стороны клубов МЛС

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клубов МЛС.
Фото: "Чемпионат"
- На нас никто из МЛС точно не выходил. Так что мы такой информацией не обладаем, - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Баринов может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.

