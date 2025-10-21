Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Семин высказался против VAR: решения в поле пусть судья принимает сам

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил о разочаровании в системе VAR.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я раньше был за VAR, а теперь вообще непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда. А решения в поле пусть судья принимает сам", - заявил Семин Sport24.

Юрий Семин в качестве главного тренера московского "Локомотива" 3 раза становился чемпионом России, выигрывал 6 Кубков России и 3 Суперкубка России.

Впервые система VAR была использована в августе 2016 года в матче молодежных команд чемпионата США по футболу. Первым турниром, где использовалась система видеоповторов, был Кубок Конфедераций 2017 года в России.

В РПЛ VAR впервые появилась в матче "Динамо" - "Рубин" 21 июля 2019 года.

