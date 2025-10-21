Матчи Скрыть

В "Динамо" высказались о кредите доверия Карпину

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с главным тренером "Динамо" Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Кредит доверия есть. Достаточный", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".

В воскресенье, 19 октября московское "Динамо" на своём поле сыграло вничью с грозненским "Ахматом" (2:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в июне текущего года. Также специалист продолжает занимать пост главного тренера сборной России.

