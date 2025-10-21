"Баринов - одна из легенд "Локомотива". Он столько лет отдал "Локомотиву", у него трофеи. Мой прогноз: "Локомотив" должен прогнуться под такого игрока, дать три года по 1,5 миллиона евро, как сейчас. Уверен, что он на это согласится", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат".
Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Всего за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 12-ти встречах.
Гурцкая считает, что "Локомотив" должен прогнуться под Баринова
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта полузащитника Дмитрия Баринова с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив" Москва