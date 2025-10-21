Станкович высказался о возможном уходе из "Спартака"

- Я тот тренер, который никогда не сдаётся. И не сдамся. Журналисты пишут то, что хотят, тренер должен выполнять свои задачи. Я горжусь, что работаю в таком клубе. И сколько это продлится, неизвестно, - сказал Станкович "Матч ТВ".
"Спартак" победил махачкалинское "Динамо" (3:1) в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
По итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" расположился на первой позиции в турнирной таблице группы C с 13 очками, а махачкалинское "Динамо" заняло вторую позицию с аналогичным количеством баллов.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович отреагировал на слухи о своём возможном уходе из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"