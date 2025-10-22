- Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определённые выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.
- Покупка форварда - одна из приоритетных задач на зиму?
- Да, - сказал Бабаев в интервью Sport24.
Вчера, 21 октября ЦСКА со счетом 3:2 обыграл "Акрон" на своем поле в матче 6-го тура Кубка России. Счет встречи открыл Артём Шуманский. Также забитыми мячами в составе "армейцев" отметились Матвей Кисляк и Алеррандро.
По итогам встречи, красно-синие набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу группы D. В четвертьфинале Кубка России московская команда встретится с "Динамо" из Махачкалы.
Также ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице Чемпионата России с 24 очками. В следующем туре подопечные Фабио Челестини на своём поле примут "Крылья Советов". Игра пройдёт в субботу, 25 октября.
В ЦСКА назвали приоритетную задачу на зимнее трансферное окно
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказ о приоритетной цели "армейцев" по усилению состава во время зимнего трансферного окна.
Фото: ПФК ЦСКА