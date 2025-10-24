Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Бителло назвал сильнейших бразильцев в "Зените"

Полузащитник московского "Динамо" Бителло рассказал о самых сильных бразильских игроках "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Мы понимаем, что у них очень хорошая команда, поэтому не нужно думать только о бразильцах. В "Зените" есть и хорошие российские игроки. Если же говорить о бразильцах, наверное, выделю Луиса Энрике. Он мощный, быстрый, опасный в атаке. В середине поля ещё есть Вендел, а также Мантуан, который очень хорошо атакует", - передаёт слова Бителло "Матч ТВ".

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Динамо" состоится в воскресенье, 26 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 12 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 23 очка, а динамовцы занимают восьмое место с 16 баллами.

Также стало известно, что в четвертьфинале плей-офф Пути РПЛ Кубка России подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Сергея Семака. Матчи пройдут в ноябре.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится