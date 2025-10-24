Матчи Скрыть

КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Ивлев: "Динамо" с 1976 года не может стать чемпионом - надеюсь, у нас получится это изменить

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев рассказал о том, как начал болеть за бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"В 1974 году впервые побывал на матче "Динамо", когда играли с "Торпедо". Меня привел отец. Теперь и моя внучка болеет за "Динамо". Мы всей семьей ходим на стадион. В первую очередь "Динамо" — это клуб с великой историей, одна из старейших команд страны, которая уже стала экосистемой спортивного мира России.

В "Динамо" есть какая-то тайна, загадка, связанная с тем, что клуб с 1976 года не может стать чемпионом. На самом деле, это очень грустно, и я надеюсь, у нас получится это изменить", - цитирует Ивлева Sport24.

Напомним, что в октябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров, его место занял Александр Ивлев. В последний раз столичный клуб становился чемпионом страны в 1976 году, а завоевывал Кубок России в сезоне-1994/1995. По итогам сезона-2016/2017 бело-голубые стали чемпионами ФНЛ (нынешняя Первая Лига).

Летом текущего года московский клуб объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. После 12 сыгранных туров "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

