"В 1974 году впервые побывал на матче "Динамо", когда играли с "Торпедо". Меня привел отец. Теперь и моя внучка болеет за "Динамо". Мы всей семьей ходим на стадион. В первую очередь "Динамо" — это клуб с великой историей, одна из старейших команд страны, которая уже стала экосистемой спортивного мира России.
В "Динамо" есть какая-то тайна, загадка, связанная с тем, что клуб с 1976 года не может стать чемпионом. На самом деле, это очень грустно, и я надеюсь, у нас получится это изменить", - цитирует Ивлева Sport24.
Напомним, что в октябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров, его место занял Александр Ивлев. В последний раз столичный клуб становился чемпионом страны в 1976 году, а завоевывал Кубок России в сезоне-1994/1995. По итогам сезона-2016/2017 бело-голубые стали чемпионами ФНЛ (нынешняя Первая Лига).
Летом текущего года московский клуб объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. После 12 сыгранных туров "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе. В 13 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Ивлев: "Динамо" с 1976 года не может стать чемпионом - надеюсь, у нас получится это изменить
Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев рассказал о том, как начал болеть за бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"