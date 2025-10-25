"Драгоценный опыт". Тороп впервые высказался о пропущенном от Воробьева мяче в дерби с "Локо"

- Я заигрался. Это проблема молодых вратарей. Бывают моменты, когда думают, что всё под контролем. Однако что-то случается не по плану. Судьба меня немножко наказала. Но это драгоценный опыт. Надо стараться исправляться и переходить через это.
Напомним, в прошлую субботу, 18 октября, ЦСКА разгромно проиграл в московском дерби "Локомотиву". Матч 12-го тура РПЛ проходил на "РЖД Арене" и завершился со счетом 0:3. Один из мячей "армейцы" пропустили после точного удара нападающего Дмитрия Воробьева от углового флага.
В текущем чемпионате 20-летний голкипер Владислав Тороп принял участие в 3 играх, в которых пропустил три мяча и два раза оставил ворота красно-синих "сухими".
Источник: "Чемпионат"