Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 2 3 2
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 2 1 2
СандерлендЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
3 - 2 3 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ЭльчеЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Валенсия
0 - 2 0 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Кремонезе
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Ланс
2 - 1 2 1
МарсельЗавершен

"Драгоценный опыт". Тороп впервые высказался о пропущенном от Воробьева мяче в дерби с "Локо"

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал гол, который пропустил в прошлом туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я заигрался. Это проблема молодых вратарей. Бывают моменты, когда думают, что всё под контролем. Однако что-то случается не по плану. Судьба меня немножко наказала. Но это драгоценный опыт. Надо стараться исправляться и переходить через это.

Напомним, в прошлую субботу, 18 октября, ЦСКА разгромно проиграл в московском дерби "Локомотиву". Матч 12-го тура РПЛ проходил на "РЖД Арене" и завершился со счетом 0:3. Один из мячей "армейцы" пропустили после точного удара нападающего Дмитрия Воробьева от углового флага.

В текущем чемпионате 20-летний голкипер Владислав Тороп принял участие в 3 играх, в которых пропустил три мяча и два раза оставил ворота красно-синих "сухими".

Источник: "Чемпионат"

