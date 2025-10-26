"Когда-нибудь везение ЦСКА закончится". Экс-игрок "армейцев" о матче ЦСКА - "Крылья Советов"

"Нельзя всё время делать результат за счёт обороны. Защитники ЦСКА успевают выполнять не только свою работу, но и забивать. Сколько можно? Когда-нибудь везение ЦСКА закончится. Уже который год в ЦСКА ни черта в нападении не получается. В любом случае я рад, что "армейцы" одержали победу над "Крыльями Советов", но всё очень зыбко. Надо исправляться", - сказал Пономарев в интервью "Советскому спорту".
Матч ЦСКА против "Крыльев Советов" прошел 25 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Гол за "армейцев" на 71-й минуте забил центральный защитник Матвей Лукин.
На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Команда провела 13 матчей, одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Следующая игра ЦСКА пройдет 31 октября против "Пари НН" в рамках РПЛ.
