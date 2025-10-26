Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
15:15
БалтикаНе начат
Зенит
17:30
ДинамоНе начат
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
16:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
БернлиНе начат
Астон Вилла
17:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
18:15
БарселонаНе начат
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
14:30
ДженоаНе начат
Сассуоло
17:00
РомаНе начат
Верона
17:00
КальяриНе начат
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
17:00
МетцНе начат
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

"Когда-нибудь везение ЦСКА закончится". Экс-игрок "армейцев" о матче ЦСКА - "Крылья Советов"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал игру ЦСКА против "Крыльев Советов" в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
"Нельзя всё время делать результат за счёт обороны. Защитники ЦСКА успевают выполнять не только свою работу, но и забивать. Сколько можно? Когда-нибудь везение ЦСКА закончится. Уже который год в ЦСКА ни черта в нападении не получается. В любом случае я рад, что "армейцы" одержали победу над "Крыльями Советов", но всё очень зыбко. Надо исправляться", - сказал Пономарев в интервью "Советскому спорту".

Матч ЦСКА против "Крыльев Советов" прошел 25 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Гол за "армейцев" на 71-й минуте забил центральный защитник Матвей Лукин.

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Команда провела 13 матчей, одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Следующая игра ЦСКА пройдет 31 октября против "Пари НН" в рамках РПЛ.

