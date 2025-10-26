Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
Локомотив2 тайм
Нижний Новгород
15:15
БалтикаНе начат
Зенит
17:30
ДинамоНе начат
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
16:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
БернлиНе начат
Астон Вилла
17:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
18:15
БарселонаНе начат
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Сассуоло
17:00
РомаНе начат
Верона
17:00
КальяриНе начат
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
17:00
МетцНе начат
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

"Очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими". Бабаев - о матче ЦСКА против "Крыльев"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу клуба над "Крыльями Советов" в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
"Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими. Потому что вопреки всему команда добивается результата. "Крылья Советов" очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты", - сказал Бабаев ТАСС.

Матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА против "Крыльев Советов" прошел 25 октября. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Голом за "армейцев" отметился центральный защитник Матвей Лукин.

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 13-ти играх. Следующий матч команды пройдет 31 октября против "Пари НН" в рамках чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится