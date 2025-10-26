"Очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими". Бабаев - о матче ЦСКА против "Крыльев"

"Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими. Потому что вопреки всему команда добивается результата. "Крылья Советов" очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты", - сказал Бабаев ТАСС.
Матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА против "Крыльев Советов" прошел 25 октября. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Голом за "армейцев" отметился центральный защитник Матвей Лукин.
На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 13-ти играх. Следующий матч команды пройдет 31 октября против "Пари НН" в рамках чемпионата.