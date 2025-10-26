Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ДинамоПерерыв
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест2 тайм
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Бернли2 тайм
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас2 тайм
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Торино
2 - 1 2 1
Дженоа2 тайм
Сассуоло
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Верона
2 - 0 2 0
Кальяри2 тайм
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Байер
1 - 0 1 0
Фрайбург1 тайм
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Лилль
4 - 0 4 0
Метц2 тайм
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Лончар - о ничьей с "Локомотивом": поле не может быть отговоркой

Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал ничейный результат против "Локомотива" (1:1) в 13-м туре РПЛ в беседе с корреспондентом Rusfootball.info.
Фото: ФК "Акрон"
"Поле не может быть отговоркой. "Локомотиву" тоже было тяжело играть на мягком поле. Мы понимаем, что "Локомотив" борется за чемпионство. Они приехали сюда побеждать, но мы тоже не играли от обороны. Лично я не доволен ничьей. Мы хотим большего", - сказал Лончар.

Сегодня, 26 октября "Акрон" в Саранске принимал московский "Локомотив". Первый гол в матче забил форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол на 42-й минуте, а во втором тайме счёт сравнял защитник "железнодорожников" Сасар Монтес.

На данный момент у подопечных Заурбка Тедеева 12 набранных очков, и тольяттинцы располагаются на 12 позиции в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова находятся на первой строчке с 27 баллами.

Иван Долинин, Rusfootball.info

