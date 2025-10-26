"Поле не может быть отговоркой. "Локомотиву" тоже было тяжело играть на мягком поле. Мы понимаем, что "Локомотив" борется за чемпионство. Они приехали сюда побеждать, но мы тоже не играли от обороны. Лично я не доволен ничьей. Мы хотим большего", - сказал Лончар.
Сегодня, 26 октября "Акрон" в Саранске принимал московский "Локомотив". Первый гол в матче забил форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол на 42-й минуте, а во втором тайме счёт сравнял защитник "железнодорожников" Сасар Монтес.
На данный момент у подопечных Заурбка Тедеева 12 набранных очков, и тольяттинцы располагаются на 12 позиции в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова находятся на первой строчке с 27 баллами.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Лончар - о ничьей с "Локомотивом": поле не может быть отговоркой
Фото: ФК "Акрон"