"Никто ничего не объясняет, а если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Хотелось бы понимания в спорных моментах, но их никто не комментирует. Или комментируют так, что все потом с улыбкой читают заключения экспертно-судейской комиссии", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 26 октября, состоялся матч "Зенит" - "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу, проходившую на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, обслуживал главный арбитр Алексей Сухой. Игра завершилась минимальной победой сине-бело-голубыл со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились вингер Андрей Мостовой и крайний защитник Густаво Мантуан. У гостей отличился полузащитник Бителло.
Семак - о судействе: ничего не объясняют. А если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал судейство после игры с "Динамо" в 13-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Зенит"