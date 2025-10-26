Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БарселонаЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Сельта1 тайм
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
6 - 1 6 1
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
НиццаЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
ГаврЗавершен
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Семак - о судействе: ничего не объясняют. А если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак раскритиковал судейство после игры с "Динамо" в 13-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Никто ничего не объясняет, а если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Хотелось бы понимания в спорных моментах, но их никто не комментирует. Или комментируют так, что все потом с улыбкой читают заключения экспертно-судейской комиссии", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 26 октября, состоялся матч "Зенит" - "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу, проходившую на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, обслуживал главный арбитр Алексей Сухой. Игра завершилась минимальной победой сине-бело-голубыл со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились вингер Андрей Мостовой и крайний защитник Густаво Мантуан. У гостей отличился полузащитник Бителло.

