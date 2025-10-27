«Как оценю игру на старте сезона? Давайте посмотрим, что будет дальше. Я делаю всё, что в моих силах, и буду стараться забивать. Можно ли сказать, что я не покину «Спартак» в этом сезоне? Да, я здесь, и я счастлив. Я буду отдавать себя на 100 процентов каждую минуту, когда надеваю футболку клуба», — заявил Угальде «Матч ТВ».
Матч «Спартака» против «Оренбурга» состоялся 25 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Гол за московский клуб забил Манфред Угальде на 67-й минуте.
В текущем сезоне костариканец провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 4 мяча. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах.
Угальде рассказал, покинет ли он "Спартак" в текущем сезоне
Форвард «Спартака» Манфред Угальде отметил, что не покинет московский клуб в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"