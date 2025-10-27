Ньямси - о Дзюбе: было важно его закрыть

"Бороться за каждый мяч нужно с любым нападающим, не только с Дзюбой. Такая у нас работа. Но, зная Артёма и его класс, потому что уже до этого с ним сколько таких дуэлей провёл, безусловно, это было важно. Дзюба знает, как выбрать позицию, знает, как прикрыть мяч, особенно на таком поле, какое было в Саранске", - сказал Ньямси в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 26 октября московский "Локомотив" играл на выезде в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" против "Акрона". Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1. Первый гол забили тольяттинцы - отличился нападающий Жилсон Беншимол. Во втором тайме ответили "железнодорожники" голом защитника Сесара Монтеса.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают в турнирной таблице чемпионата России вторую строчку с 27 очками. Следующую игру "Локомотив" проведёт в гостях против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси рассказал, что ему важно было выиграть дуэль против нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив" Москва