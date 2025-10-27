Матчи Скрыть

Кордоба: мы готовы повторить успех прошлого сезона

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба назвал цель команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы двигаемся в правильном направлении и не слушаем скептиков, впереди решающая часть чемпионата, и мы готовы повторить успех прошлого сезона", - сказал Кордоба в интервью "Матч ТВ".

На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 29 очками. Вчера "быки" на своём поле обыграли казанский "Рубин". Единственный гол в матче забил полузащитник Виктор Са.

В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на своём поле против московского "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября.

