"Мы двигаемся в правильном направлении и не слушаем скептиков, впереди решающая часть чемпионата, и мы готовы повторить успех прошлого сезона", - сказал Кордоба в интервью "Матч ТВ".
На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 29 очками. Вчера "быки" на своём поле обыграли казанский "Рубин". Единственный гол в матче забил полузащитник Виктор Са.
В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет на своём поле против московского "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября.
Кордоба: мы готовы повторить успех прошлого сезона
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба назвал цель команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Краснодар"